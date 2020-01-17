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Происшествия / ЧП

В России от употребления снюсов зафиксирована первая смерть

17 января 2020 года, 14:43

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, собщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

Запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом) на территории России действует. Однако, чтобы закон обойти, производители выпустили жевательную и сосательную никотиносодержащую продукцию без содержания табака. Его они заменили на чистый никотин. Получилось, что его концентрация в тех же жевательных конфетах в среднем составляет 40–60 мг, а в обычной сигарете - до 1,5 мг.

Из-за дешевизны и легальности снюсы стали популярны у подростков. Школьники употребляют их даже в школе. Это приводит к серьезным нарушениям здоровья.

Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 204 объекта розничной торговли и 45 объектов общественного питания на предмет соблюдения запрета на оптовую и розничную торговлю некурительной никотиносодержащей продукции. В ходе проверок  выявлено 36 партий  в количестве 67 единиц никотинсодержащей продукции.

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