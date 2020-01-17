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Экономика / Работа

В Псковской области мам с маленькими детьми и предпенсионеров выучат бесплатно

17 января 2020 года, 14:13

В регионе начали выдавать сертификаты на профобучение по программам нацпроекта «Демография»: «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Чтобы получить сертификат надо обратиться в отделение занятости по месту жительства. Его выдадут людям предпенсионного возраста и тем, кому за 50 лет, а также мамам в декретном отпуске и неработающим псковичкам, воспитывающих детей дошкольников.

Получив сертификат, человек сможет выбрать интересующие его курсы. Во время обучения предусмотрена выплата стипендии. 

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