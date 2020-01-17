До конца года жители Псковской области должны определиться с видом трудовой книжки

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного Фонда России, переход на нее добровольный и до конца этого года жителям области необходимо определиться, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление работодателю.

Если сотрудник выберет бумажную трудовую книжку, то работодатель будет вести ее и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае - бумажную трудовую книжку он получит на руки и будет формироваться только электронная версия.

У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно будет распечатать самостоятельно из «Личного кабинета» на сайте ПФР и Портале госуслуг или получить в МФЦ и клиентских службах

Пенсионного фонда. Электронная трудовая книжка сохранит весь основной перечень сведений, которые сейчас учитываются в бумажной версии.

- С 2020 года работодатели обязаны представлять в ПФР информацию обо всех ключевых кадровых изменениях (прием, увольнение, перевод), - отметила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. - Первый отчет им необходимо будет сдать в ПФР за январь 2020 года – до 15 февраля 2020 года.

Сейчас территориальные органы ПФР проводят обучающие семинары для специалистов кадровых служб, касающихся перехода к электронной трудовой книжке.

Информацию о дате, времени и месте проведения семинаров необходимо уточнять в учреждениях ПФР.