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Общество / Важная дата

Великие Луки отмечают освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

17 января 2020 года, 11:32

Сегодня, 17 января, Великие Луки отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе города, в этой связи запланировано ряд мероприятий.

Великие Луки отмечают освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

С утра стартовала военно-патриотическая игра «Юнармия - Великие Луки - 2020», а также состоялось возложение цветов на Братском кладбище воинов Советской Армии. В 11.40 цвета возложат к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, а в 12.00 у Вечного огня начнется торжественный митинг.

Завершатся памятные мероприятия в 16.00 праздничным вечером, который состоится в Великолукском драматическом театре.

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