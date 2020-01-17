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Культура / Наследие

Темпы ремонта «Купола» ускорят

17 января 2020 года, 10:56

Ход ремонтных работ памятника «Купол», который установлен в Черехе в память о 6-ой роте, проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, с подрядчиками он обсудил благоустройство прилегающей территории и объем проделанных работ.

Темпы ремонта «Купола» ускорят
Когда подключат электричество работы будут вестись до позднего вечера
Фото предоставлено пресс-службой областной администрации

Чтобы работы могли проводиться утром и вечером в самое ближайшее время будет совершено присоединение к ближайшей подстанции, а в скором времени будет разработана постоянная схема подключения подсветки памятника к электросетям.

Сейчас есть небольшое отставание в графике. Василий Осипов просил ускорить темпы работ. 

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