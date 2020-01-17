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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове

17 января 2020 года, 10:05

В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье, сообщили организаторы.

В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей. 25 января будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13).

Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове
Будущие новоселы посмотрят несколько жилых комплексов
Фото предоставлено ГК «ЛУГ»

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове
Тур помогает не просто выбрать понравившуюся планировку, но и оценить качество строительных материалов
Фото предоставлено ГК «ЛУГ»

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Конкретно

Тур по новостройкам состоится 25 января Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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