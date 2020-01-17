В Пыталовской школе, где обнаружили трещины в несущих стенах, проведут противоаварийные работы

В самое ближайшее время в Пыталовской школе начнутся противоаварийные работы. Об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
В самое ближайшее время в Пыталовской школе начнутся противоаварийные работы. Об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
В декабре прошлого года в двух учебных классах обнаружили трещины в несущих стенах. Чтобы не произошло трагедии доступ в ряд помещений был закрыт. Ситуацию под контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Проведенный экспертами технический осмотр показал, что несмотря на появление трещин, несущие конструкции находятся в устойчивом положении, но стены усилить все равно надо.
На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий будет направлено более 700 тысяч рублей. Работы планируется осуществить в комплексе с капитальным ремонтом всего здания, который предусмотрен в этом году в рамках реализации национального проекта «Образование». Все работы планирует успеть провести летом, пока дети будут на каникулах.