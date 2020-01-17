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Общество / Образование

В Пыталовской школе, где обнаружили трещины в несущих стенах, проведут противоаварийные работы

17 января 2020 года, 09:25

В самое ближайшее время в Пыталовской школе начнутся противоаварийные работы. Об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пыталовской школе, где обнаружили трещины в несущих стенах, проведут противоаварийные работы
Школу капитальной отремонтируют в этом году
Фото представлено пресс-службой областной администрации

В декабре прошлого года в двух учебных классах обнаружили трещины в несущих стенах. Чтобы не произошло трагедии доступ в ряд помещений был закрыт. Ситуацию под контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проведенный экспертами технический осмотр показал, что несмотря на появление трещин, несущие конструкции находятся в устойчивом положении, но стены усилить все равно надо.

В Пыталовской школе, где обнаружили трещины в несущих стенах, проведут противоаварийные работы
Трещины в несущих стенах появились в двух классах
Фото представлено пресс-службой областной администрации

На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий будет направлено более 700 тысяч рублей. Работы планируется осуществить в комплексе с капитальным ремонтом всего здания, который предусмотрен в этом году в рамках реализации национального проекта «Образование». Все работы планирует успеть провести летом, пока дети будут на каникулах. 

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