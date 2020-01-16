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Экономика

Псковские антимонопольщики за год наложили штрафов на 21 млн

16 января 2020 года, 16:17

В Управлении Федеральной антимонопольной службы начали подводить итоги работы за год. 

- В 2019 году мы вынесли 206 постановлений о наложении штрафов, на сумму более 21 миллиона рублей. Привлечено к ответственности 166 должностных лиц , из них 129 чиновников различного уровня и 30 юридических лиц. В суд обжаловано 35 штрафов, отменено 4 (в том числе 1 по малозначительности), - сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец. - В этом году, в соответствии с нормами КоАП РФ, индивидуальные предприниматели, которые нарушили закон впервые, освобождались от штрафов и получали предупреждение, таких счастливчиков у нас было 12, но в случае, если они повторно нарушат закон, штрафа не избежать.

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