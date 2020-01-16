В ФСС разъяснили, как получить справку о доходах

В региональном отделении Фонда социального страхования в настоящий момент огромные очереди из тех, кто желает получить справку о выплатах за 2019 год или справку 2 НДФЛ. В день мы выдаем до 100 справок сообщила специалист по связям с общественностью Ирина Худова.

-В день мы выдаем до 100 справок. Мы подготовили ряд ответов, которые, надеемся, помогут как сократить количество вопросов, так и уменьшить очереди, - добавила Ирина Худова.

В связи с реализацией с 1 января 2019 года на территории Псковской области пилотного проекта «Прямые выплаты» пособие по временной нетрудоспособности, единовременное пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, оплата дополнительного отпуска на период лечения, проезда к месту лечения и обратно выплачивает гражданам Псковское региональное отделение Фонда социального страхования напрямую, а значит, именно ФСС (а не работодатель) выдает справки о произведенных выплатах и 2 НДФЛ. С каждым днем количество обратившихся в региональное отделение граждан за получением справок о доходах, полученных в 2019 году, растет, как и количество вопросов, связанных с их получением. В этой связи мы подготовили ответы, которые помогут вам максимально быстро и просто получить в Фонде эти документы.

1.Справка ФСС о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) и справка ФСС о произведенных выплатах: в чем разница?

- В настоящее время региональное отделение Фонда выдает два вида справок:

1. справка о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)

2. справка о произведенных выплатах.

В чем их различие?

В первой справке содержится информация только о суммах, выплаченных по листкам временной нетрудоспособности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (с указанием суммы удержанного налога).

Вторая справка содержит информацию обо всех выплатах Фонда гражданину (пособие по временной нетрудоспособности, единовременное пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности, пособие по беременности и

родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, оплата дополнительного отпуска на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве). Если в течение года вы получали какие-либо выплаты от ФСС, помимо больничных, вам рекомендуется заказать справку о произведенных выплатах.

2.Кто вправе обратиться в ФСС за получением справок 2-НДФЛ и справки о произведенных выплатах?

- Все застрахованные лица, которым Псковским региональным отделением Фонда в рамках проекта «Прямые выплаты» производилась выплата пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.Каким образом можно подать заявление на получение справки о доходах (произведенных выплатах) в Фонде социального страхования РФ и куда обращаться?

- На сегодняшний день заявление можно подать двумя способами: путем обращения в региональное отделение ФСС (лично, через уполномоченное лицо или путем направления заявления почтой), а также онлайн через личный кабинет застрахованного гражданина.

По обращениям, направленным иными способами без приложения надлежащим образом оформленного заявления с личной подписью (через электронную почту, форму обратной связи на сайте регионального отделения или ФСС и т.д.), выдача указанных справок НЕВОЗМОЖНА!

Для получения справки следует обратиться Псковское региональное Фонда социального страхования по адресу: 180017 г.Псков, ул.Кузнецкая, д.7, а также к уполномоченным представителям отделения Фонда в районах Псковской области по адресам, указанным на сайте регионального отделения - r60.fss.ru.

4.Какие документы необходимы при обращении за справкой в региональное отделение Фонда?

- Для этого вам необходимо заполнить заявление (скачать бланк можно на сайте регионального отделения - заявление о выдаче справки о выплатах- или заявление о выдаче справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) - а также предъявить специалисту регионального отделения документ, удостоверяющий личность.

При обращении с заявлением через уполномоченного представителя необходимо будет предъявить паспорт уполномоченного представителя и доверенность (заверить ее может нотариус или ваш работодатель).

5. Как заказать справку онлайн?

Главное условие: вы должны быть авторизованным пользователем портала Госуслуг В этом случае вы сможете направить обращение на выдачу справки через Личный кабинет застрахованного. На сайте Псковского регионального отделения ФСС вы найдете пошаговую инструкцию обращения на выдачу справки через Личный кабинет застрахованного по ссылке.

6. Через сколько дней я получу справку?

При запросе справки одним из указанных способов справка будет подготовлена в течение трех рабочих дней и выдана лично, либо направлена удобным способом (почтой или в личный кабинет). Выдача справки в день обращения не представляется возможным.

7. Сколько справок мне дадут, если в течение года я получал разные пособия от ФСС или несколько раз ходил на больничный, работая у разных работодателей?

Сведения о доходах по всем страховым случаям, случившимся в период работы в Псковской области у одного или нескольких работодателей, будут представлены в одной справке.

8. Почему нельзя прислать готовую справку на электронную почту?

Сведения, содержащиеся в справках, носят конфиденциальный характер, поэтому направление их по незащищенным каналам связи, к которым относится электронная почта, невозможно.

9.Куда обращаться при возникновении вопросов о получении справок о доходах из Фонда социального страхования РФ?

Все возникающие вопросы вы можете задать специалистам Псковского отделения Фонда по телефонам горячей линии: 8(8112)700-215, 8(8112)700-205.



