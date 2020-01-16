В МФЦ начали оформлять новые виды лицензий

В многофункциональном центре Псковской области с четверга, 16 января, появится дополнительная возможность оформить два вида лицензий - документы на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также заготовку, хранение, переработку и реализацию цветных металлов, сообщили в пресс-службе областной администрации. Раньше для этого предпринимателям нужно было ехать в областной центр.

- Обратиться за консультацией и подать пакет документов можно во всех 24 отделах многофункционального центра по всей Псковской области. Мы намерены и дальше расширять перечень услуг для бизнеса на площадке МФЦ, чтобы повысить доступность услуги и реализовать принцип „одного окна“ в полном объеме», — прокомментировала нововведение директор МФЦ Екатерина Ершова.