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Общество

У Мирожского монастыря в Пскове посадят 200 деревьев

16 января 2020 года, 15:03

Двести деревьев  -ивы, клены, березы и черемуху   высадят у Мирожского монастыря в Пскове после завершения благоустройства  территории, сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Также там посеют траву и посадят около сотни кустарников - розу, боярышник и бузину.

Сейчас идут работы по санации и спилу деревьев между обителью и Красноармейской набережной, затем начнется установка открытой и закрытой дренажных систем, а также канализационной фильтрующей системы.

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» также расширят русло реки Мирожки и сделают остров.

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