У Мирожского монастыря в Пскове посадят 200 деревьев

Двести деревьев -ивы, клены, березы и черемуху высадят у Мирожского монастыря в Пскове после завершения благоустройства территории, сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Также там посеют траву и посадят около сотни кустарников - розу, боярышник и бузину.

Сейчас идут работы по санации и спилу деревьев между обителью и Красноармейской набережной, затем начнется установка открытой и закрытой дренажных систем, а также канализационной фильтрующей системы.

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» также расширят русло реки Мирожки и сделают остров.