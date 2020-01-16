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Культура

Оксана Федорова проанонсировала новый клип

16 января 2020 года, 14:24

Уроженка Пскова Оксана Федорова проанонсировала новый клип у себя в Instagram.

- Привет моим самым любимым подписчикам! - написала Оксана Федорова. - Рада сообщить , что совсем скоро выйдет мой новый клип на песню «Quisaz». Эта песня кубинского композитора давно завоевала сердца миллионов ценителей музыки по всему миру. 

Оксана Федорова сообщила, что клип скоро появится на ее YouTube Канале. 

Также певица и телеведущая рассказала, что с особым трепетом относится к этой работе, поэтому будет рада  откликам и ждет их вместе со всей командой. 

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