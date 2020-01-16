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Экономика

Михаил Ведерников обсудил перспективы сотрудничества с «Россельхозбанком»

16 января 2020 года, 14:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым.  Во время встречи  обсудили возможности развития АПК и перспективы увеличения доступности финансовых услуг в регионе, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. 

- Мы нацелены на всестороннее развитие нашей экономики, социальной сферы, в планах много интересных проектов, в том числе и по улучшению доступности финансовых услуг для населения. Рассчитываю, что наше партнерство с "Россельхозбанком" продолжится и принесет еще больше пользы жителям Псковской области, — отметил Михаил Ведерников.

Денис Константинов представил Главе региона нового директора Псковского регионального филиала РСХБ Дмитрия Алемасова.

- АПК Псковской области вполне удовлетворяет внутренние потребности региона по мясу, молоку и яйцам, однако сохраняется серьезный потенциал развития в овощеводстве. Россельхозбанк обладает большой экспертизой по этому и другим направлениям, и готов оказывать всю необходимую поддержку сельскому хозяйству области. Сейчас доля на рынке кредитования АПК в сегменте МСП по количеству заемщиков превышает 50%, и мы ценим доверие со стороны аграриев. Уверен, Дмитрий Алемасов добьется успеха на посту руководителя регионального филиала, — подчеркнул Денис Константинов

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