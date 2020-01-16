Фрески XII века псковского Спасо-Преображенского собора отреставрируют в 2020 году

- Последние реставрационные работы прошли в конце 2017 года. Рассчитываем, что в этом году Министерство культуры РФ выделит нам средства на реставрацию фресок. Музей подал заявку на государственную программу "Развитие культуры и туризма". Планируем, что этим летом купол будет отреставрирован, откроется центральная часть, - рассказала старший научный сотрудник отдела хранения памятников монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Как сообщает ТАСС, реставрацию планируют провести в два этапа в связи с большим объемом работ. Реставрация изображений на куполе храма позволит полностью открыть для посетителей и туристов ансамбль фресок.

На первый этап реставрации потребуется около 9 млн рублей.