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Культура

Фрески XII века псковского Спасо-Преображенского собора отреставрируют в 2020 году

16 января 2020 года, 13:47

- Последние реставрационные работы прошли в конце 2017 года.  Рассчитываем, что в этом году  Министерство культуры РФ выделит нам  средства на реставрацию фресок. Музей подал заявку на государственную программу "Развитие культуры и туризма". Планируем, что этим летом купол будет отреставрирован, откроется центральная часть, - рассказала старший научный сотрудник отдела хранения памятников монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Как сообщает ТАСС, реставрацию планируют провести в два этапа в связи с большим объемом работ. Реставрация изображений на куполе храма позволит полностью открыть для посетителей и туристов ансамбль фресок.

На первый этап реставрации потребуется около 9 млн рублей. 

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