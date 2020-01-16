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Спорт

У лицея «Развитие» в этом году появится уличный физкультурный комплекс

16 января 2020 года, 12:32

ФОКОТ стоимостью более 35 млн рублей появится в этом году у лицея "Развитие" (школа N19). Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова. 

 Из бюджета Пскова на устройство спортивного сооружения выделили 1,6 млн рублей. На 25 млн рублей из федерального бюджета закупили оборудование. В скором времени оно поступит в Псков.

Сам спортивный комплекс включает: круговую 200 м и прямую 60 м беговые дорожки с ямой с песком для прыжков в длину, хоккейную коробку 60х30 с ограждающей сеткой и травяным покровом,  площадки для стритбола и прыжков в высоту, площадки для воркаута и уличных тренажеров,  трибуны на 100 мест, раздевалки для спортсменов,  освещение.

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