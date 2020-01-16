У лицея «Развитие» в этом году появится уличный физкультурный комплекс

ФОКОТ стоимостью более 35 млн рублей появится в этом году у лицея "Развитие" (школа N19). Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Из бюджета Пскова на устройство спортивного сооружения выделили 1,6 млн рублей. На 25 млн рублей из федерального бюджета закупили оборудование. В скором времени оно поступит в Псков.

Сам спортивный комплекс включает: круговую 200 м и прямую 60 м беговые дорожки с ямой с песком для прыжков в длину, хоккейную коробку 60х30 с ограждающей сеткой и травяным покровом, площадки для стритбола и прыжков в высоту, площадки для воркаута и уличных тренажеров, трибуны на 100 мест, раздевалки для спортсменов, освещение.