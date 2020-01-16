Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове выявили фальшивые 100 долларов

16 января 2020 года, 12:07

В одном из псковских банков 15 января обнаружили фальшивую стодолларовую купюру, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

Полиция рекомендует всем, кто работает с деньгами, - продавцам и всем работникам сферы обслуживания, банковским служащим, которые  принимают наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

- И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - предупреждают полицейские.   - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими транспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
В МФЦ начали оформлять новые виды лицензий
У Мирожского монастыря в Пскове посадят 200 деревьев
Оксана Федорова проанонсировала новый клип
Михаил Ведерников обсудил перспективы сотрудничества с «Россельхозбанком»
Фрески XII века псковского Спасо-Преображенского собора отреставрируют в 2020 году
Северный пролёт цепных мостов в Острове закроют для движения с 16 января
У лицея «Развитие» в этом году появится уличный физкультурный комплекс
Великолучанин лишился 30 тысяч рублей после звонка мошенников

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)