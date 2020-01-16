В Пскове выявили фальшивые 100 долларов

В одном из псковских банков 15 января обнаружили фальшивую стодолларовую купюру, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует всем, кто работает с деньгами, - продавцам и всем работникам сферы обслуживания, банковским служащим, которые принимают наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

- И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - предупреждают полицейские. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими транспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.