Псковские спортсмены привезли пять наград с чемпионата по легкой атлетике

Три «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали псковичи на первенстве СЗФО по легкой атлетике, сообщает pskov.ru.

Соревнования проходили в Ярославле.

Сразу два «золота» у островички Елизаветы Николаевой. Она показала лучший результат на дистанции 2 тысячи метров с барьерами среди спортсменов 2003–2004 годов рождения. Еще она превзошла всех своих соперниц на дистанции 3 тысячи метров в той же возрастной категории.

Великолучанин Андрей Лопатенков (детско-юношеская спортивная школа № 1 «Атлетика») завоевал золотую медаль в семиборье среди юношей до 18 лет. «Серебро» на дистанции 60 метров среди девушек 2003–2004 годов рождения отстояла Елизавета Никитина (детско-юношеская спортивная школа «Надежда»).

Третье место в «тройном прыжке» заняла псковичка Вероника Веселова (детско-юношеская спортивная школа «Надежда»).