Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", пишет "Российская газета".

Готовить предложения по поправкам в Основной закон будут более семидесяти представителей самых разных профессий, не только юристы, но и врачи, спортсмены, известные общественные деятели.

В частности, среди известных имен называют актера Владимира Машкова, музыканта Дениса Мацуева, врача Леонида Рошаля и других.

В рабочей группе будет три сопредседателя: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.