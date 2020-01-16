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Политика

Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

16 января 2020 года, 10:08

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", пишет "Российская газета".

Готовить предложения по поправкам в Основной закон будут более семидесяти представителей самых разных профессий, не только юристы, но и врачи, спортсмены, известные общественные деятели. 

В частности, среди известных имен называют актера Владимира Машкова, музыканта Дениса Мацуева, врача Леонида Рошаля и других. 

В рабочей группе будет три сопредседателя: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

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