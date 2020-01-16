Синоптики пообещали псковичам зиму в начале февраля

В Псковской области начало февраля ожидается в рамках климатической нормы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

- В частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии нормальная погода февраля - это когда ночью температура опускается до минус 7-12 градусов, а днем до минус 2-7 градусов. При похолоданиях ночью температура может опускаться по ночам до минус 20, а днем до минус 15 градусов, - цитирует синоптика издание.

Именно такую погоду, про прогнозам Гидрометцентра, нам и стоит ожидать в феврале.