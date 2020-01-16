Три пешехода пострадали в Пскове в ДТП за сутки

Автомобиль Chevrolet Lanos сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 15 января около 7:50 в Пскове у дома №1 по улице Алтаева, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще одно ДТП произошло 15 января около 7:00 в Пскове. У дома №1 на площади Победы под колёса автомашины Hyundai Accent, которым управлял 61-летний водитель, попал 46-летний мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего диагностировали ушибы конечностей и ссадины, но госпитализация ему не потребовалась. Водителю назначили химико-токсилогическое исследование.

Ещё один пешеход пострадал в ДТП около 8:15 у дома №5 по улице Яна Фабрициуса в Пскове. На нерегулируемом пешеходном переходе сбили 40-летнюю женщину. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель с места ДТП скрылся.

По фактам всех трёх ДТП проводят проверки.