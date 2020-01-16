Многодетные семьи смогут тратить 20 тысяч рублей из средств регионального маткапитала на социальные нужды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала в своем «Инстаграме», пишет ПАИ.

«С 1 марта держатели маткапитала смогут получать социальную карту, по которой ежегодно до 20 тысяч рублей можно будет использовать на покупку лекарств, школьных принадлежностей и строительных материалов», - написал Михаил Ведерников.

Эти нововведения будут актуальны для более чем 5 тысяч многодетных семей из Псковской области.

15 января президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. В частности, президент предложил давать маткапитал и за рождение первого ребенка.

Михаил Ведерников назвал предложенный президентом пакет социальных мер беспрецедентным.