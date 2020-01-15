Руководитель ООО «Титан-Полимер»: Президент определил задачи по подготовке кадров для новых предприятий

«Президент Владимир Путин определил первоочередные задачи по привлечению специалистов не только в образование и здравоохранение в регионах, но и для развития новых предприятий на местах», - такое мнение высказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко, комментируя Послание президента Федеральному Собранию, сообщает «Псковское Агентство Информации».

По словам Германа Петрушко, инициативы президента будут этому способствовать. В частности, Владимир Путин выступил с предложением о ежегодном увеличении количества бюджетных мест в университетах и институтах тех регионов, которые остро нуждаются в педагогах, медиках и инженерах.

Псковский государственный университет готов к работе в предлагаемых условиях. Его программы разработаны совместно с администрацией Псковской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона и предполагают подготовку специалистов в сфере медицины, образования, экологии, туризма, а также специалистов для новых предприятий, которые создаются на территории особой экономической зоны «Моглино».

«Мы должны заглянуть за горизонт с точки зрения подхода кадровой инновационной политики и образовательных программ», - подчеркнул Герман Петрушко.

Напомним, что 10 декабря Псковский государственный университет и ООО «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. На базе ПсковГУ в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» будет создана инфраструктура и начнется подготовка кадров по направлению «Химические технологии».