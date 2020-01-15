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Политика

Александр Козловский: Все уровни власти должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям

15 января 2020 года, 18:10

«Люди лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают, – в городах, районах, селах, по всей стране - это принципиальный для нас посыл, озвученный президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», такое мнение высказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

Александр Козловский отметил, что псковские единороссы уже начали работу, руководствуясь принципом слушать и слышать людей. С этой целью проводятся встречи с гражданами, депутатские приемы, организована работа правозащитного центра партии «Единая Россия» и сбор предложений в «народный закон». «Все инструменты нашей партийной работы развернуты к людям», - подчеркнул секретарь псковского отделения партии.

По словам секретаря регионального отделения партии, все уровни власти, депутаты и чиновники, общественные институты, должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям.

«Особый акцент в Послании сделан на широкую социальную повестку: демография, здравоохранение, образование — это платформа государственной политики. Поддержка рождаемости выходит на беспрецедентный уровень: выплаты материнского капитала будет осуществляться за первого ребенка, с появлением последующих детей социальная поддержка будет нарастать. Для малообеспеченных семей будут введены выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно», - напомнил он.

В здравоохранении, по его словам, первостепенная задача — кадры. «Эти две темы чрезвычайно актуальны для Псковской области. Региональное отделение партии предпримет максимум усилий, чтобы содействовать, контролировать и придавать конструктивное ускорение органам власти в решении этих задач», - сказал Александр Козловский.

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