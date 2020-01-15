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Общество

Александр Котов: Старших школьников сможем обеспечить питанием благодаря решению президента о младших

15 января 2020 года, 17:55

На питание школьников более старшего возраста смогут направить деньги из бюджета Псковской области, сообщил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Средства высвободятся после обнародованного президентом решения о бесплатном обеспечении питанием школьников младших классов. Владимир Путин заявил о введении этой меры по время ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. На оглашении послания в московском Манеже присутствовало руководство Псковской области. По его завершении Александр Котов прокомментировал услышанное.

В частности, спикер регионального парламента рассказал, что неоднократно в Собрании обсуждался вопрос равного подхода в обеспечении школьников питанием.

«Федеральные средства, которыми будет обеспечена эта мера поддержки, позволит нам за счёт высвободившихся средств улучшить питание учащихся более старшего возраста. А требования к обеспечению пищеблоков и качеству продуктов в целом положительно скажутся на работе всей системы», - отметил Александр Котов.

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Продолжая школьную тему, он напомнил слова президента, призвавшего эффективно использовать существующую образовательную базу. В приоритете создание достойных условий не только в новых школах, но и тех, что работают уже не один десяток лет.

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Другой важный вопрос, которого коснулся Александр Котов, комментируя послание президента – нехватка медицинских кадров. В Псковской области из-за оттока врачей в Ленобласть и Санкт-Петербург оставшимся приходится работать за двоих-троих. Вернуть в медучреждения специалистов позволит целевая подготовка кадров

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