Александр Котов: Старших школьников сможем обеспечить питанием благодаря решению президента о младших

На питание школьников более старшего возраста смогут направить деньги из бюджета Псковской области, сообщил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Средства высвободятся после обнародованного президентом решения о бесплатном обеспечении питанием школьников младших классов. Владимир Путин заявил о введении этой меры по время ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. На оглашении послания в московском Манеже присутствовало руководство Псковской области. По его завершении Александр Котов прокомментировал услышанное.

В частности, спикер регионального парламента рассказал, что неоднократно в Собрании обсуждался вопрос равного подхода в обеспечении школьников питанием.

«Федеральные средства, которыми будет обеспечена эта мера поддержки, позволит нам за счёт высвободившихся средств улучшить питание учащихся более старшего возраста. А требования к обеспечению пищеблоков и качеству продуктов в целом положительно скажутся на работе всей системы», - отметил Александр Котов.