Елена Полонская: Президент услышал родителей по вопросам питания школьников

Послание Президента России Федеральному Собранию стало посланием для семьи. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», такое мнение высказала глава города Пскова, координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Елена Полонская по итогам выступления президента Владимира Путина перед Федеральным Собранием РФ.

По словам Елены Полонской, важнейшими являются решения, направленные на поддержку семьи, материнства и детства. «Радует, что основной упор сделан на решение демографических задач. Ведь сбережение населения - это стратегическое направление деятельности органов власти»,- отметила она.

Глава Пскова также обратила внимание на то, что Владимир Путин услышал родителей и региональное отделение Партии по вопросам горячего питания школьников. По ее словам, в 2019 году родители школьников и партийцы проводили в рамках проекта «Крепкая семья» экспертизу питания в псковских школах. По ее итогам была выявлена проблемы неполного охвата горячим питанием детей и различия питания для детей из разных социальных категорий. Соответствующая резолюция была направлена заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и депутату Государственной Думы РФ, секретарю регионального отделения Партии Александру Козловскому.

«У нас получилось сделать то, о чем говорит наш национальный лидер, - о вовлечении населения в обсуждение национальных проектов. Теперь благодаря инициативе президента обеспечить всю начальную школу бесплатным горячим питанием выявленные проблемы будут устранены. Это значит, что президент и партия слышат простых родителей, и проведенная ими работа не остается без внимания», - подчеркнула Елена Полонская.