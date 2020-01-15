Андрей Турчак: Послание было сконцентрировано на задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти

«Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие», - такое мнение высказал секретарь Генсовета партии «Единая Росиия» Андрей Турчак по итогам Послания президента Федеральному Собранию.

По его словам, Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства.

Андрей Турчак сообщил, что на следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе.

«Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», - отметил Турчак.

Он также отметил, что «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в реализации Послания. «Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучены президентом», - заключил он.