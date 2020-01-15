Михаил Ведерников: Предложенный Президентом пакет социальных мер беспрецедентен

Озвученный пакет социальных мер можно со всей уверенностью назвать беспрецедентным, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. «Причем, далеко не только для России – такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъёмным», - подчеркнул глава региона. «Но, как сказал Президент, в этой сфере не может быть одного универсального решения. И даже таких шагов могло бы быть недостаточно, если бы годом ранее не началась реализации национальных проектов, - отметил Михаил Ведерников. - Сегодня руководитель страны озвучил дополнительные меры поддержки».

Губернатор также обратил внимание, что «плюсом к финансовому стимулированию строятся социальные объекты, идут инвестиции в благоустройство и общественные пространства, открываются новые детские сады и школы».

До 2017 года в области долго не строилось новых школ, напомнил Михаил Ведерников, «к настоящему времени открыты уже три».

«Вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала –, у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем», - сказал губернатор.

«Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному Собранию.