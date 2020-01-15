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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Предложенный Президентом пакет социальных мер беспрецедентен

15 января 2020 года, 17:00

Озвученный пакет социальных мер можно со всей уверенностью назвать беспрецедентным, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. «Причем, далеко не только для России – такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъёмным», - подчеркнул глава региона. «Но, как сказал Президент, в этой сфере не может быть одного универсального решения. И даже таких шагов могло бы быть недостаточно, если бы годом ранее не началась реализации национальных проектов, - отметил Михаил Ведерников. - Сегодня руководитель страны озвучил дополнительные меры поддержки».

Губернатор также обратил внимание, что «плюсом к финансовому стимулированию строятся социальные объекты, идут инвестиции в благоустройство и общественные пространства, открываются новые детские сады и школы».

До 2017 года в области долго не строилось новых школ, напомнил Михаил Ведерников, «к настоящему времени открыты уже три».

«Вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала –, у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем», - сказал губернатор.

«Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному Собранию. 

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