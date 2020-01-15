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Общество

Роспотребнадзор оштрафовал псковских предпринимателей за торговлю «снюсами»

15 января 2020 года, 16:48

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 204 объекта розничной торговли и 45 объектов общественного питания на предмет соблюдения запрета на оптовую и розничную торговлю некурительной никотиносодержащей продукции. Как сообщили в псковском Роспотребнадзоре, в ходе проверок  выявлено 36 партий  в количестве 67 единиц никотинсодержащей продукции.

По результатам проверок наложен штраф на ИП на сумму 40 тыс рублей. Два юридических лица и шесть индивидуальных предпринимателей вызваны повестками для составления протоколов об административных правонарушениях.

Проведено одно административное расследование  по письменному обращению гражданина, однако в ходе осмотра никотинсодержащей продукции не выявлено.

Также в рамках мониторинга проверено 194 юридических лица: 237 объектов розничной торговли и 37 объектов общественного питания.

Совместно с УМВД России по Псковской области сотрудники Роспотребнадзора проверили 69 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания. В ходе рейдовых мероприятий в 10 торговых точках изъята из оборота никотинсодержащая продукция в количестве 138  партий –  556 единиц.

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