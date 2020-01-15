Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские пенсионеры отметили 15-летие образования своей региональной организации

15 января 2020 года, 15:47

В честь 25-летия образования общероссийской организации Союз пенсионеров России и 15-летия со дня создания ее регионального отделения в Пскове прошел форум «Активное долголетие». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в мероприятии приняли участие представители органов власти области и города, Пенсионного фонда России и Союза пенсионеров России, слушатели факультетов Университета третьего возраста.

Открывая форум, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала приветственный адрес Михаила Ведерникова. В нем глава региона отметил, что региональное отделение СПР является незаменимым партнером администрации Псковской области. «Наше конструктивное сотрудничество позволяет эффективно разрабатывать меры поддержки пенсионеров, внедрять новые программы обучения, решать задачи местного и регионального уровня. Уверен, что при активном содействии всех участников Союза у нас есть возможность и дальше эффективно совершенствовать социальную сферу Псковской области, защищать интересы всего пожилого поколения», - отметил Михаил Ведерников.

Союз пенсионеров России - одна из самых крупных общественных организаций, объединяющая более 1,5 млн человек по всей стране. В составе регионального отделения — около 4 тыс жителей Псковской области. Активно работая в направлении поддержки активного долголетия, при участии СПР организован Университет пожилого человека, где работает порядка 800 учебных площадок. Пенсионеры могут заниматься научной, социальной деятельностью, спортом и творчеством, а также осваивать компьютерную грамотность.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Правительство страны в полном составе уходит в отставку
Михаил Ведерников: Предложенный Президентом пакет социальных мер беспрецедентен
Роспотребнадзор оштрафовал псковских предпринимателей за торговлю «снюсами»
Областной комитет по спорту выражает соболезнование родным погибшего Владимира Струтинского
В результате происшествия в почтовом отделении Пскова никто не пострадал
Дорожная полиция напоминает о штрафах за парковку на местах для инвалидов
Псковский омбудсмен оценил созданные в Бежаницком доме культуры условия для посетителей-инвалидов
Все школьники начальных классов будут получать бесплатные обеды
Путин о перебоях в поставках лекарств: Такие ситуации не должны больше никогда повторяться

Комментарии

Авторизация
No comments
Пскович, выигравший в лотерею 7 миллионов рублей, планирует и дальше покупать билеты в надежде приумножить выигрыш

Общество
15 января 16:02

Пскович, выигравший в лотерею 7 миллионов рублей, планирует и дальше покупать билеты в надежде приумножить выигрыш

Строитель, вытянувший счастливый билет, потратит нынешний барыш на новую квартиру для своей семьи с двумя детьми.
Какая связь между погодой и дыханием

Общество / Здоровье
15 января 12:09

Какая связь между погодой и дыханием

Дефицит кислорода приводит к необратимым изменениям в головном мозге, легких, почках
Где в Псковской области окунуться в Крещение

Общество
15 января 10:52

Где в Псковской области окунуться в Крещение

Зима 2020 года, удивляющая отсутствием снега и льда, отправляет православных на святые источники и в монастыри