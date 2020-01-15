Псковские пенсионеры отметили 15-летие образования своей региональной организации

В честь 25-летия образования общероссийской организации Союз пенсионеров России и 15-летия со дня создания ее регионального отделения в Пскове прошел форум «Активное долголетие». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в мероприятии приняли участие представители органов власти области и города, Пенсионного фонда России и Союза пенсионеров России, слушатели факультетов Университета третьего возраста.

Открывая форум, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала приветственный адрес Михаила Ведерникова. В нем глава региона отметил, что региональное отделение СПР является незаменимым партнером администрации Псковской области. «Наше конструктивное сотрудничество позволяет эффективно разрабатывать меры поддержки пенсионеров, внедрять новые программы обучения, решать задачи местного и регионального уровня. Уверен, что при активном содействии всех участников Союза у нас есть возможность и дальше эффективно совершенствовать социальную сферу Псковской области, защищать интересы всего пожилого поколения», - отметил Михаил Ведерников.

Союз пенсионеров России - одна из самых крупных общественных организаций, объединяющая более 1,5 млн человек по всей стране. В составе регионального отделения — около 4 тыс жителей Псковской области. Активно работая в направлении поддержки активного долголетия, при участии СПР организован Университет пожилого человека, где работает порядка 800 учебных площадок. Пенсионеры могут заниматься научной, социальной деятельностью, спортом и творчеством, а также осваивать компьютерную грамотность.