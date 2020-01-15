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Общество

Областной комитет по спорту выражает соболезнование родным погибшего Владимира Струтинского

15 января 2020 года, 15:24

Комитет по спорту Псковской области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной трагически погибшего при попытке оказания помощи пострадавшим в ДТП Владимира Степановича Струтинского.

Областной комитет по спорту выражает соболезнование родным погибшего Владимира Струтинского
Владимир Струтинский
Фото предоставлено комитетом по спорту Псковской области

На протяжении долгих лет комитет сотрудничал с Владимиром Степановичем, он обладал высокими душевными качествами, сердечностью, высоким профессионализмом и останется для нас близким и родным человеком.

Мы с теплотой и с благодарностью вспоминаем о совместной работе.

Утрата тяжела, безвременна, невосполнима.

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