Областной комитет по спорту выражает соболезнование родным погибшего Владимира Струтинского

Комитет по спорту Псковской области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной трагически погибшего при попытке оказания помощи пострадавшим в ДТП Владимира Степановича Струтинского.

На протяжении долгих лет комитет сотрудничал с Владимиром Степановичем, он обладал высокими душевными качествами, сердечностью, высоким профессионализмом и останется для нас близким и родным человеком.

Мы с теплотой и с благодарностью вспоминаем о совместной работе.

Утрата тяжела, безвременна, невосполнима.