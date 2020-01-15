В результате происшествия в почтовом отделении Пскова никто не пострадал

В результате происшествия в одном из почтовых отделений Пскова никто не пострадал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Все почтовые отправления также находятся в целости и сохранности.В настоящее время сотрудники УФПС оказывают содействие правоохранительным органам для скорейшего задержания преступников», - рассказали в пресс-службе.

В УФПС Псковской области также обратили внимание, что подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

Напомним, что в Пскове в одном из почтовых отделений утром 15 января произошло хищение денег. На месте происшествия проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к похищению. Расследование находится на личном контроле начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова.