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Происшествия

В результате происшествия в почтовом отделении Пскова никто не пострадал

15 января 2020 года, 15:05

В результате происшествия в одном из почтовых отделений Пскова никто не пострадал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Все почтовые отправления также находятся в целости и сохранности.В настоящее время сотрудники УФПС оказывают содействие правоохранительным органам для скорейшего задержания преступников», - рассказали в пресс-службе.

В УФПС Псковской области также обратили внимание, что подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

Напомним, что в Пскове в одном из почтовых отделений утром 15 января произошло хищение денег. На месте происшествия проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к похищению. Расследование находится на личном контроле начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова.

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