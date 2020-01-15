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Общество

Дорожная полиция напоминает о штрафах за парковку на местах для инвалидов

15 января 2020 года, 14:10

Дорожная полиция рекомендует автовладельцам не занимайте парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, правила дорожного движения предусматривают для инвалидов определенные преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения.

Инвалиды-колясочники могут следовать по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств при отсутствии тротуаров, а также в случае невозможности двигаться по ним. На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей. 

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