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Общество

Псковский омбудсмен оценил созданные в Бежаницком доме культуры условия для посетителей-инвалидов

15 января 2020 года, 13:37

«В Бежаницком доме культуры созданы все условия для пользования объектом культуры инвалидами и маломобильными группами. Это первое подобного рода учреждение в районах нашей области, которое отвечает в полной мере требованиям Конвенции о правах инвалидов», - такое мнение высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов по итогам рабочей поездки в Бежаницкий район.

Как сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена, на встрече Дмитрия Шахова с главой района Сергеем Михеевым обсуждались меры, предпринимаемые местными властями для реализации прав маломобильных групп населения на доступную среду и в сфере культуры. Участники встречи посетили новый районный Дом Культуры, который капитально отремонтирован по федеральной программе - национального проекта «Культура».

Как отметил псковский омбудсмен, за последнее двадцатилетие впервые, благодаря совместной работе региональных и муниципальных властей, серьезно модернизированы помещения районного центра культуры. В здании произведена полная замена перекрытий, кровли и окон, перепланировка и отделка помещений. Закончено устройство вентилируемого фасада, установлены перегородки и завершена перекладка коммуникаций, а самая главное созданы все условия для пользования объектом культуры маломобильными группами. 

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