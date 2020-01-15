Все школьники начальных классов будут получать бесплатные обеды

Все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

По словам президента, технически готовых школы должны предоставлять питание младшим школьникам уже с 1 сентября 2020 года. Крайний срок для остальных регионов — 2023 год.

Владимир Путин заявил, что средства на обеспечение горячего питания школьников должны выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов. «Но вопрос не только в деньгах. Необходимо создать в школах необходимую инфраструктуру. Даже во времена Советского Союза этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года», цитирует главу государства «Лента.ру».