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Политика

Путин о перебоях в поставках лекарств: Такие ситуации не должны больше никогда повторяться

15 января 2020 года, 13:05

Ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем. Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

По его словам, в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорваны. «Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что люди оставались «без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств». «Такие ситуации не должны больше никогда повторяться», - подчеркнул он.

Президент также попросил правительство отладить работу, чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производства, попадали вовремя по назначению.

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