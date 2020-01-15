Путин о перебоях в поставках лекарств: Такие ситуации не должны больше никогда повторяться

Ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем. Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

По его словам, в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорваны. «Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что люди оставались «без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств». «Такие ситуации не должны больше никогда повторяться», - подчеркнул он.

Президент также попросил правительство отладить работу, чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производства, попадали вовремя по назначению.