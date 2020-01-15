Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал с рождением первого ребенка с 1 января 2020 года. Как передает ТАСС, с такой инициативой президент выступил, обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.

Родители первенца с 1 января 2020 года смогут получить 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки, уточняет «Лента.ру».

Также Владимир Путин предлагает продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года», - цитирует президента РИА Новости.

Послание Президента Федеральному Собранию РФ — ежегодное публичное обращение Главы государства к обеим палатам российского Парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. На церемонии, которая проходит в Центральном выставочном зале «Манеж», присутствует и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.