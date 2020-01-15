В Пскове будет создана ассоциация экскурсоводов

При Псковском областном союзе туриндустрии будет создана Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщила «Псковской правде» председатель областного союза туриндустрии Светлана Баранова, 27 января состоится организационное собрание новой организации.

Цель создания ассоциации экскурсоводов — объединение экскурсоводов и гидов на профессиональной основе, разработка и внедрение норм и правил их деятельности . Также организация будет заниматься популяризацией экскурсионных маршрутов, туристических объектов, фестивалей Псковской области.

Ассоциация призвана поддерживать качество экскурсионного продукта, а также содействовать своим членам в осуществлении профессиональной деятельности, повышении квалификации.