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Общество

В Пскове будет создана ассоциация экскурсоводов

15 января 2020 года, 12:10

При Псковском областном союзе туриндустрии будет создана Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщила «Псковской правде» председатель областного союза туриндустрии Светлана Баранова, 27 января состоится организационное собрание новой организации.

Цель создания ассоциации экскурсоводов — объединение экскурсоводов и гидов на профессиональной основе, разработка и внедрение норм и правил их деятельности . Также организация будет заниматься популяризацией экскурсионных маршрутов, туристических объектов, фестивалей Псковской области.

Ассоциация призвана поддерживать качество экскурсионного продукта, а также содействовать своим членам в осуществлении профессиональной деятельности, повышении квалификации.

ПОДРОБНОСТИ

Основные направления деятельности Ассоциации:

- представление интересов экскурсоводов и гидов в государственных, общественных, коммерческих организациях и на публичных площадках;

- организация членам Ассоциации рекомендаций работодателям;

- законодательное оформление профессиональной деятельности экскурсоводов и гидов в соответствующих государственных и общественных организациях;

- оказание содействия посредством ПОСТ в обучении и аттестации экскурсоводов и гидов на специализированных курсах и семинарах с привлечением высококвалифицированных специалистов и экспертов.

- развитие доверительных отношений между экскурсоводами и гидами и обмен опытом с лучшими представителями этой профессии;

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