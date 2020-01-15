240 спортсменов соберет международный фестиваль по волейболу в Пскове

С 17 по 19 января в Пскове пройдет международный турнир по волейболу «Старый Новый год». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях примут участие команды юношей 2004-2005 годов рождения и девушек 2005-2006 годов рождения из Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Республики Карелии, Беларуси, Эстонии и Латвии. Всего турнир соберет 240 спортсменов.

Организатором соревнований выступает Федерация волейбола Псковской области и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Соревнования пройдут 17 января в 12.00.в спортивном зале Дома спорта «Барс» (ул. Набережная реки Великой, 16).