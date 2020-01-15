Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Фестиваль народа сето получил диплом за укрепление межнационального единства

15 января 2020 года, 10:56

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» получил диплом за укрепление межнационального единства в рамках Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» за 2019 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в Информационном туристском центре со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Изборск».

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно с 2008 года в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето в музее-усадьбе народа сето в д. Сигово.

Фестиваль полностью оправдывает свое название: это атмосфера родства, домашнего тепла и уюта,  знакомство с традициями этого народа: обрядами, фольклором, промыслами, национальной кухней и, конечно, самими сето  – трудолюбивыми, музыкальными и очень приветливыми.

В мероприятии принимают участие около 800 представителей народа сето.  На фестивальных площадках выступает более 30 творческих коллективов из России и Эстонии: фольклорные, хоровые, танцевальные, инструментальные. В программе праздника: выставки, ярмарка ремёсел, творческие мастер-классы,  работа интерактивных площадок, дегустация блюд национальной  кухни. Для всех желающих проводятся экскурсии по музею-усадьбе, организованы показы видеофильмов о  буднях, праздниках, обрядах и обычаях народа сето.Завершается фестиваль традиционным народным гулянием -  «Кирмаш», костром дружбы, пением вокруг  огня, символически объединяющего всех гостей и участников праздника.

Для многих сето, которые проживают в Эстонии, фестиваль - это единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, посетить кладбища, встретиться с одноклассниками, родственниками и друзьями.

Напомним, что народ сето  проживает в Печорском районе Псковской области, Красноярском крае РФ и в южных уездах Эстонской республики. Центром  «Сетомаа»- «земли сето» - является город Печоры, где располагается гПсково-Печерский мужской монастырь. В настоящее время численность народа сето, проживающего на территории Псковской области не превышает 300 человек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове будет создана ассоциация экскурсоводов
240 спортсменов соберет международный фестиваль по волейболу в Пскове
Свыше 30 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы
Полицейские продолжают розыск пропавшей в Пскове женщины - ФОТО
Стали известны места для безопасного крещенского купания в Пскове и округе
Выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля
В Псковской области за нарушение тишины в общественных местах будут наказывать
Михаил Ведерников внес в ПОС законопроект об ограничении торговли «снюсами»
На новом участке ул. Инженерной установили запрещающие парковку знаки

Комментарии

Авторизация
No comments
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Культура
14 января 12:46

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Три дня сидеть на столбе, спать пару часов в сутки, мерзнуть на ночных съемках, не наращивать ресниц и не красить ногти, разучить сербский танец и испечь торт в форме кинотарелки — на что пошли псковичи ради съемок в «Холопе»
Наколдовали

Культура / Выставка
30 декабря 15:15

Наколдовали

В уходящие дни старого года «Псковская правда» создавала новогоднее настроение псковичам
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках