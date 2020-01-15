Фестиваль народа сето получил диплом за укрепление межнационального единства

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейный встречи» получил диплом за укрепление межнационального единства в рамках Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» за 2019 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в Информационном туристском центре со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Изборск».

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно с 2008 года в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето в музее-усадьбе народа сето в д. Сигово.

Фестиваль полностью оправдывает свое название: это атмосфера родства, домашнего тепла и уюта, знакомство с традициями этого народа: обрядами, фольклором, промыслами, национальной кухней и, конечно, самими сето – трудолюбивыми, музыкальными и очень приветливыми.

В мероприятии принимают участие около 800 представителей народа сето. На фестивальных площадках выступает более 30 творческих коллективов из России и Эстонии: фольклорные, хоровые, танцевальные, инструментальные. В программе праздника: выставки, ярмарка ремёсел, творческие мастер-классы, работа интерактивных площадок, дегустация блюд национальной кухни. Для всех желающих проводятся экскурсии по музею-усадьбе, организованы показы видеофильмов о буднях, праздниках, обрядах и обычаях народа сето.Завершается фестиваль традиционным народным гулянием - «Кирмаш», костром дружбы, пением вокруг огня, символически объединяющего всех гостей и участников праздника.

Для многих сето, которые проживают в Эстонии, фестиваль - это единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, посетить кладбища, встретиться с одноклассниками, родственниками и друзьями.

Напомним, что народ сето проживает в Печорском районе Псковской области, Красноярском крае РФ и в южных уездах Эстонской республики. Центром «Сетомаа»- «земли сето» - является город Печоры, где располагается гПсково-Печерский мужской монастырь. В настоящее время численность народа сето, проживающего на территории Псковской области не превышает 300 человек.