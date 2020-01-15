Свыше 30 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы

В новогодние каникулы Псковский музей-заповедник и его филиалы посетили 31003 человека, сообщили в группе музея в соцсети «Вконтакте».

Около 27 тысяч человек посетили Кремль, на экскурсиях в Кремле побывали более 400 туристических групп. При этом 100 экскурсий по Кремлю и городу для 644 человек провели сотрудники музея.

Выставки в Приказной палате и смотровую площадку Власьевской башни посетили 4 тысячи человек, а в информационный центр музея обратилось более 1,5 тысячи человек.

Особой популярностью среди псковичей и туристов пользовались интерактивные программы с мастер-классами. На четырех программах, проведенных сотрудниками Псковского музея, побывали 150 детей и взрослых.

Центральное здание музея вместе с Фондохранилищем посетило 2130 человек. В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря побывало 1873 человека, а в филиалах (в т.ч. музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба С.В. Ковалевской, литературно-мемориальный музей Ал. Алтаева) – 703 человека.

В новогодние праздники сотрудники музейно-образовательного центра провели три культурно-образовательных программы для родителей с детьми, в которых поучаствовало 35 человек.