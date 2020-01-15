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Общество

Стали известны места для безопасного крещенского купания в Пскове и округе

15 января 2020 года, 09:27

Вопросы обеспечения безопасности во время крещенских купаний обсудили представители правоохранительных ведомств, Псковской епархии РПЦ, профильных региональных комитетов и главы районов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, 14 января состоялось заседание, посвященное вопросам обеспечения безопасности людей в период массовых крещенских купаний. 

В этом году погода в области в дни Крещения будет выше климатической нормы, поэтому традиционное таинство окунания пройдет без организации прорубей. Участники совещания рассмотрели вопросы организации безопасного крещенского купания. Планируется исследование воды, установка специализированных палаток для переодевания, указательных знаков на площадках для купания. На территории муниципалитетов будут оборудованы места для массовых крещенских купаний.

В Пскове такой площадкой станет центральный городской пляж. В других местах купание — небезопасно. В Псковском районе окунуться можно будет сразу в нескольких местах: в источнике святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, в Елизаровском источнике Спасо-Елеазаровского женского монастыря, в источниках Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также на реке Великой в деревне Выбуты. Участники совещания обратили на то, что к купелям жителям региона лучше приходить в светлое время суток. 

Для обеспечения безопасности и порядка в местах массовых купаний будут привлечены спасатели, полиция и представители общественных организаций. Медицинские организации будут работать в штатном режиме. Экстренная неотложная медпомощь будет осуществляться силами дежурных бригад, в том числе в местах массовых купаний. 

Напомним, 19 января православные празднуют Крещение Господне — один из главных христианских праздников. Считается, что в этот день вся вода становится святой, приобретая целебные и чудодейственные свойства. В этот праздник многие совершают купание в прорубях или специальных купелях.

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