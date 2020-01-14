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Политика / Выборы

Выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля

14 января 2020 года, 23:36

Депутат Печорского районного Собрания назначили дату досрочных выборов главы района. День голосования назначен на 5 апреля 2020 года. Решение было принято депутатами на сессии в понедельник, 13 января, и опубликовано в газете "Печорская правда" 15 января.

С момента публикации в течение 30 дней будет проходить выдвижение кандидатов на пост главы муниципалитета, то есть до 18 часов 13 февраля.

В период с 9 февраля до 18 часов 24 февраля кандидаты должны предоставить пакет документов для регистрации. Решение о регистрации или отказе в регистрации территориальная избирательная комиссия Печорского района принимает в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата и по 04 марта.

Отметим, что календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Печорского района опубликован на официальном сайте муниципалитета в разделе "Власть - Избирательная комиссия - Выборы 2020".

Напомним, полномочия предыдущего главы района Дмитрия Сопотова были прекращены досрочно 26 ноября 2019 года по его заявлению.

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