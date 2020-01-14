Михаил Ведерников внес в ПОС законопроект об ограничении торговли «снюсами»

Во вторник, 14 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания законопроект «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области», сообщает пресс-служба областной администрации.

Запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом) на территории России действует. Однако, чтобы закон обойти, производители выпустили жевательную и сосательную никотиносодержащую продукцию без содержания табака. Его они заменили на чистый никотин. Получилось, что его концентрация в тех же жевательных конфетах в среднем составляет 40–60 мг, а в обычной сигарете - до 1,5 мг.

Из-за дешевизны и легальности «снюсы» стали популярны у подростков. Школьники употребляли их даже в школе. По стране зарегистрированы случая смерти от употребления этой продукции.

Проблема не обошла стороной и Псковскую область. По решению губернатора педагогам было поручено взять ситуацию в образовательных учреждениях под контроль, однако без введения официального запрета остановить ее употребление, особенно в молодежной среде, не представляется возможным.