На новом участке ул. Инженерной установили запрещающие парковку знаки

На участке улице Инженерной, напротив нового микрорайона (ул. Инженерная - ул. Юности - ул. Звездная - ул. Труда) во вторник, 14 января были установлены знаки, запрещающие парковку, сообщает корреспондент "Псковской правды".

Знаки были установлены напротив автобусной остановки по ул. Инженерной утром. Теперь при парковке в этом месте автомашин они будут принудительно эвакуированы на штрафстоянку.

Напомним, что с 13 января по ул. Инженерной и Юности запустили автобусное сообщение: теперь жители микрорайона могут воспользоваться маршрутами №№ 23 и 30.