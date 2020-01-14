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Происшествия

Каналы поставки «снюсов» в Россию перекрыли

14 января 2020 года, 16:49

Никотиносодержащие смеси (снюсы)с больше не ввозятся в Россию из-за рубежа, сообщили в Роспотребнадзоре. Совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) были приняты меры для того, чтобы снюсы в страну не поступали, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Каналы поставки «снюсов» в Россию перекрыли
Торговля "снюсами" в Интернете идет в открытую
Фото из социальных сетей
90,5% изъятых «снюсов» - это продукция ввезенная из-за границы, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, составлен список российских производителей «снюсов»,в нем всего 47 юридический лиц и предпринимателей. Ближайшее к Пскову производство находится в Санкт-Петербурге.

Отметим, распространение «снюсов» в России стало предметом внимания федеральных властей в декабре 2019 года. Тогда же в Псковской области общественники забили тревогу в связи с распространением никотиносодержащих конфет в школах региона. 

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