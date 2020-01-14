Сваи установили в основание нового моста, строящегося в Псковском районе

Мост строят через реку Кебь. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, переправа свяжет некоммерческие садоводческие товарищества «Восток» и «Кебь».

Общий объем финансирования составляет 42 млн рублей. Из них почти половина суммы была освоена в прошлом году. Она пошла на земельные и подготовительные работы. На одном из берегов забили сваи для опоры будущей переправы.

За время новогодних каникул были установлены сваи и на противоположном берегу, со стороны СНТ «Восток».

«Мостовое сооружение на данном участке было необходимо, - отметили в региональном Комитете по транспорту и дорожному хозяйству. - Предыдущая переправа не отвечала требованиям безопасности. Во время паводков ее часто затапливало.

Строительство моста должна завершить к концу июля 2020 года.