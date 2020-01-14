Пскович выиграл 7 млн рублей в лотерею

Михаил Генделевич из Пскова выиграл 7 млн рублей в лотерею. Как сообщили «Псковской правде» организаторы лотереи, Михаил работает строителем. Вместе с супругой растит двоих детей.

«В тот день я почувствовал, что нужно купить билет. Долго не думал, выбрал комбинацию и пошел заниматься рабочими делами, - рассказал победитель. - Увидел СМС-сообщение и подумал, что выиграл тысяч двадцать. Обрадовался. А когда посмотрел на сумму на экране телефона, то закричал от счастья».

Розыгрыш состоялся 10 декабря. На выигранные средства супруги планируют купить квартиру.