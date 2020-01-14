Записаться на прием в МФЦ можно через мобильное приложение

Мобильное приложение «Мои документы онлайн» запустил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, через мобильное приложение заявитель может забронировать талон в любой из отделов МФЦ по всей территории Псковской области.

- Бронирование электронного талона займет не более минуты, - отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова. - Необходимо отметить, что электронный талон обладает своей спецификой: четко в указанное время загорится ваш номер, поэтому в день посещения необходимо заранее приехать в отдел приема заявителей, получить талон на стойке администратора и дожидаться вызова в окно.

Приложение «Мои документы онлайн» доступно для телефонов на платформах iOS и Android.