«Тригорское» в дни новогодних каникул пользовалось спросом у индивидуальных туристов

Более 18 тысяч туристов посетили «Михайловское» в новогодние каникулы. Как сообщили «Псковской правде» в Туристском информационном центре Псковской области, это превышает показатели прошлого (15 980) и позапрошлого (12 558) годов за такой же период.

В государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отметили, что 95,6% туристов посетили экскурсии в мемориальных усадьбах. Традиционно, по количеству посетителей лидирует музей-усадьба «Михайловское». Однако в «Петровском» в эти дни приняли больше гостей, прибывших в заповедник в составе организованных групп. «Тригорское» же, наоборот, пользовалось популярностью о индивидуальных туристов, приехавших семьями, небольшими компаниями или поодиночке.

В Туристском центре отметили также, что за 2019 год его посетило около 6 000 путешественников. География визитов самая разнообразная : Россия, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Швеция, США, Нидерланды, Польша, Австралия, Литва и многих других стран.

Туристы прибывали в регион традиционно из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, на втором месте - Москва и Центральный округ России. Возросло количество путешественников с Приволжского, Южного, Дальневосточного ФО и Сибири.