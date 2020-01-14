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Общество / Коммуналка

Начальник УГХ Пскова: Компания «Экопром» с уборкой города в новогодние каникулы справилась

14 января 2020 года, 11:30

Компания «Экопром» - региональный оператор по вывозу ТКО в Псковской области - с уборкой города Пскова в новогодние каникулы справилась. Об этом на прошедшей пресс- конференции, посвященной итогам новогодних каникул, сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, передает корреспондент «Псковской правды».

- С первого января нового года компания приступила к уборке, - отметил он. - Несмотря на то, что мусоры было много ООО «Экопром» с поставленной задачей справилась. Даже жалоб в 055 по этому вопросу было мало.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков добавил, что снега в этом году нет, а, значит, убирать его не надо, но предусмотренные для этого средства останутся в бюджете города и будут использованы, когда потребуется. 

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